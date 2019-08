«Kinderwelt»-Brand wegen technischen Defekts

Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand eines Indoor-Spielplatzes in Recklinghausen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. «Auf Brandstiftung oder Fahrlässigkeit gibt es im Moment keine Hinweise», sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Bei dem Großbrand der «Kinderwelt» war am Donnerstag das komplette Gebäude zerstört worden. Bis auf einen leicht verletzten Feuerwehrmann waren keine Menschen zu Schaden gekommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei nach Angaben von Freitag auf rund vier Millionen Euro.

Von dpa