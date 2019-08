Betrunkener fährt trotz Polizei-Mahnung nach Hause

Ahlen (dpa/lnw) - Nach einem Nickerchen in seinem Auto ist ein betrunkener junger Mann im Münsterland von der Polizei zu Fuß auf den Heimweg geschickt worden - und hat dennoch den Führerschein verloren. Denn der 22-Jährige machte in der Nacht zu Samstag wenige Minuten, nachdem die Beamten ihm den gut gemeinten Marschbefehl erteilt hatten, auf dem Absatz kehrt und setzte sich ans Steuer, teilte die Polizei über den Vorfall in Ahlen bei Hamm mit.

Von dpa