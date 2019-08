Witten (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist bei einer Spritztour auf der Autobahn 45 nahe Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte der Mann, der mit drei anderen Bikern unterwegs war, und verletzte sich dabei so schwer, dass er an der Unfallstelle starb. Die A45 war am Samstag eine Stunde gesperrt.

Von dpa