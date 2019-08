Rückreiseverkehr in NRW: Stau hält sich in Grenzen

Dortmund (dpa/lnw) - Mit weniger Verkehr als befürchtet geht in Nordrhein-Westfalen das letzte Sommerferien-Wochenende vorbei. Am vergangenen Freitag staute es sich laut dem WDR-Verkehrsstudio in NRW auf einer Länge von insgesamt rund 240 Kilometern. Damit kam das bevölkerungsreichste Bundesland vergleichsweise glimpflich davon. Nach etlichen Staus am Freitagnachmittag wurde auch am Sonntag intensiver Rückreiseverkehr erwartet. Viel los sei erwartungsgemäß auf der A3 zwischen Oberhausen und Köln sowie auf der A1 von Bremen Richtung NRW, sagte ein Sprecher des ADAC. Aufgrund der mehr als 100 Autobahnbaustellen in NRW verstärke sich der Effekt.