Kinderbande raubt ältere Damen in Innenstadt aus

Mönchengladbach (dpa/lsw) - Drei Kinder haben am Sonntag innerhalb kürzester Zeit zwei ältere Damen in der Mönchengladbacher Innenstadt überfallen. Nach Angaben der Polizei gingen die 11,12 und 15 Jahre alten Kinder sehr aggressiv vor, traten die Opfer von hinten und raubten deren Handtaschen. Danach seien die Kinder auf Fahrrädern geflüchtet, wenig später aber festgenommen und den Eltern übergeben worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine 91-jährige Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das zweite Opfer, eine 74-jährige Frau, blieb unverletzt. Laut Polizei wird nun geprüft, ob das 15 Jahre alte Mädchen, ihr Bruder und der dritte Junge auch für ähnliche Taten in den vergangenen Tagen verantwortlich sind.

Von dpa