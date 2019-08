Frau prallt gegen Baum und stirbt

Erkrath (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Erkrath (Kreis Mettmann) ist am Sonntagnachmittag eine 55-jährige Frau gestorben. Nach Angaben der Polizei kam sie hinter einer Autobahnüberführung von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Hochdahler Straße, auf der der Unfall passierte, war laut Polizei danach rund drei Stunden lang gesperrt. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Von dpa