Experten prüfen, ob Giftschlange wieder in Terrarium ist

Herne (dpa/lnw) - Bei der aus einer Privatwohnung in Herne entwischten Giftschlange schließen die Behörden nicht aus, dass sie zwischenzeitlich wieder in ihr Terrarium zurückgekehrt ist. Im Keller sei eine Schlangenhaut gefunden worden. Reptilienexperten wollen nun überprüfen, ob die Haut und ein Foto der im Hausflur fotografierten Schlange zu einer der rund 20 in der Wohnung sichergestellten Schlangen passen. Die Sicherheitsmaßnahmen blieben vorerst bestehen, sagte ein Stadtsprecher. Weiterhin dürfen die 30 Hausbewohner nicht in ihre Wohnungen zurück. Nachbarn im weiteren Umfeld sollen vorsichtig bleiben.

Von dpa