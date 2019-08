Künstliche Intelligenz: Forschung an ethischem «TÜV-Siegel»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Art «TÜV-Siegel» für Künstliche Intelligenz (KI) mit ethischer Verantwortung - daran arbeitet ein interdisziplinäres Forscherteam in Nordrhein-Westfalen. Ziel sei der europaweit erste Prüfkatalog zur Zertifizierung von KI-Anwendungen, berichtete NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf.