Vermisst: Betagter Fußball-Fan findet nicht nach Hause

Schermbeck (dpa/lnw) - Ein 83 Jahre alter Fußballfan aus Schermbeck am Niederrhein hat auf der Rückfahrt vom Schalke-Heimspiel am Samstag komplett die Orientierung verloren: Auch zwei Tage später war er noch nicht zuhause, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eigentlich ist die Strecke von Gelsenkirchen nach Schermbeck nur etwa 36 Kilometer lang und in einer guten halben Stunde mit dem Auto zu schaffen.

Von dpa