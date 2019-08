Wuppertaler Schwebebahn pausiert am Wochenende

Wuppertal (dpa/lnw) - Die gerade wieder in Betrieb genommene Wuppertaler Schwebebahn pausiert am kommenden Wochenende noch einmal. Grund dafür sei die Umstellung auf ein neues Betriebssystem, teilten die Stadtwerke am Montag mit.