Sommergewitter in Bochum: 20-Meter-Baum kracht neben Eiscafé

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge gab es in Nordrhein-Westfalen am Montagnachmittag an mehreren Orten Gewitter, teils starke Böen und Regen. Vom Bergischen Land und dem Sauerland aus zogen die Unwetter über das Ruhrgebiet in Richtung Niederrhein. Auch in der Eifel gab es Blitz und Donner. Am Dienstag dürfte es laut DWD bei Höchsttemperaturen über 30 Grad erneut Gewitter geben.