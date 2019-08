Drogenspürhunde in NRW-Gefängnissen sollen Handys finden

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalens Justizvollzugsanstalten sollen Drogenspürhunde künftig auch Handys finden können. «Die Erfahrungen in der Testphase waren so gut, dass jetzt alle Drogenspürhunde des Vollzugs auch auf das Auffinden von Datenträgern ausgebildet werden», sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Dienstag). «Der Einsatz von Hunden gibt uns ein neues Mittel im Kampf gegen den unerlaubten Besitz von Mobiltelefonen und Datenträgern an die Hand, das wir effektiv nutzen wollen.» Zuletzt war in einer Pilotphase getestet worden, ob der Rottweiler Yam neben Drogen auch Handys und Datenträger finden kann.

Von dpa