Völler über möglichen Hoeneß-Rücktritt: «Wird Liga fehlen»

Leverkusen (dpa) - Der mögliche Rücktritt von Bayern-Präsident Uli Hoeneß wird in der Fußball-Bundesliga nach Ansicht von Rudi Völler eine große Lücke hinterlassen. «Man kann sich nicht vorstellen, dass er nicht mehr dabei ist», sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Montagabend in der Sendung «Wontorra on Tour» bei Sky Sport News HD. «Ihm wird das sicherlich fehlen, seine Frau wird vielleicht sogar froh sein, dass er ein bisschen mehr zu Hause ist, aber er wird auch der Bundesliga fehlen, da bin ich sicher», sagte Völler.

Von dpa