Miele spürt weltweite Konjunkturabkühlung

In Anbetracht der durchwachsenen Rahmenbedingungen bewertete dieMiele-Geschäftsleitung den moderaten Zuwachs beim Konzernumsatz alsein «positives und vielversprechendes Signal». Zwar habe sich das Wettbewerbsumfeld unter anderem durch einen preisaggressiveren Auftritt asiatischer Konzerne nachhaltig verändert, dennoch habe Miele das Ziel, im laufenden Geschäftsjahr und darüber hinaus wieder stärker zu wachsen. Dazu sollen nicht zuletzt der Ausbau des Bereichs Smart Home und die Aktivitäten der Beteiligungstochter Miele Venture Capital beitragen.

Im wettbewerbsintensiven deutschen Markt musste Miele im abgelaufenen Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang um 0,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro hinnehmen. Spürbare Rückgänge gab es außerdem in China, wo staatliche Restriktionen den Immobilienhandel erschwerten. In Hongkong dämpften die politischen Unruhen das Geschäft. Sehr gut entwickelten sich die Verkaufszahlen dagegen in den USA, in Österreich, der Schweiz, Japan und Korea. Und auch Länder wie Italien, Griechenland und Spanien zeigten sich nach zum Teil längerer Durststrecke wieder robust.

Zum Stichtag 30. Juni 2019 beschäftigte die Miele-Gruppe 20 221Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Deutschland.