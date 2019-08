Bottrop (dpa/lnw) - In Bottrop halten ausgedehnte Böschungsbrände entlang der Güterbahnlinie zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen die Feuerwehr in Atem. Auf einer Strecke von mehreren Kilometern stehe der Bahndamm an drei Stellen in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. «Wir reden hier von einer Fläche von mehreren tausend Quadratmetern insgesamt», sagte er. Derzeit drohe das Feuer an mehreren Stellen auf Schrottplätze überzugreifen. «Dass das nicht passiert, darauf richten wir gerade unser Augenmerk», sagte der Feuerwehrsprecher am Nachmittag.

Die gesamte Feuerwehr Bottrop sei im Einsatz. Auch die Feuerwehr Essen habe einen Löschzug entsandt. Die Polizei beobachte die Lage mit einem Hubschrauber. Dichter Rauch stieg über den Brandstellen auf. Weil bislang nur Vegetation brenne, gebe es für die umliegende Bevölkerung aber keine Gefahr, hieß es bei der Feuerwehr. Bahnreisende seien nicht betroffen, weil auf der Strecke nur Güterzüge unterwegs seien, teilte die Deutsche Bahn mit.