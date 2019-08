Tod eines Polizisten: Drei Jahre Haft für Kollegen gefordert

Bonn (dpa/lnw) - Im Bonner Prozess um den Tod eines Polizisten hat die Staatsanwaltschaft für einen Kollegen des Opfers drei Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung gefordert. Der 23 Jahre alte Mann hatte laut Anklage am 26. November 2018 seinem gleichaltrigen Kollegen auf dem Weg zum Schießtraining im Bonner Polizeipräsidium von hinten mit seiner Dienstwaffe in den Nacken geschossen. Zwei Wochen später starb der Polizist an den Folgen der schweren Verletzung.

Von dpa