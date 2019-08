Höhere Strafe für versuchten Betrug mit Bugatti Chiron

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er mit gefälschten Bankauskünften einen millionenschweren Sportwagen Bugatti Chiron bestellt hat, hat das Düsseldorfer Landgericht die Strafe für einen Informatiker erhöht. Dabei hatte der Mann laut Finanzauskunft keine Millionen, sondern «Miese» auf dem Konto. In erster Instanz war der 55-Jährige wegen versuchten Betrugs in Millionenhöhe zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden und dagegen in die Berufung gezogen. Damit hatte er sich verkalkuliert, denn das Landgericht erhöhte die Strafe am Dienstag auf 14 Monate - wiederum zur Bewährung.

Von dpa