Mutmaßlicher Drogendealer filmt sich mit weißem Pulver

Oberhausen (dpa/lnw) - Ein von der Polizei erwischter mutmaßlicher Drogendealer hat den Beamten ein Video gezeigt, in dem er weißes Pulver verpackt. Der Polizei war der 22-Jährige bei einem Kontrollgang in Oberhausen aufgefallen, als er sich verdächtig entfernte. Die Beamten konnten den jungen Mann aber ein paar Straßen weiter anhalten und kontrollieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei zeigte der Tatverdächtige ihnen nicht nur mehrere hundert Euro, die er wohl für Drogendeals dabei hatte, sondern auch die Videoaufnahme auf seinem Handy.

Von dpa