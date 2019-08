Paderborn holt Offensivspieler Sabiri von Huddersfield

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat den früheren Nürnberger Abdelhamid Sabiri vom englischen Fußball-Zweitligisten Huddersfield Town verpflichtet. Der 22 Jahre alte Offensivmann erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr, wie der SCP am Dienstag mitteilte. Der frühere U21-Nationalspieler kam in der vergangenen Saison in zwei Premier-League-Partien für Huddersfield zum Einsatz. In der 2. Bundesliga erzielte er in der Saison 2016/2017 für den 1. FC Nürnberg in neun Spielen fünf Tore.

Von dpa