Schulstart in NRW: Aufrufe zu Rücksicht im Verkehr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Aufrufen zu besonderer Rücksicht auf Erstklässler im Straßenverkehr hat in NRW das neue Schuljahr begonnen. «Respekt und Rücksichtnahme, gerade gegenüber den Schwächsten, sind die Grundvoraussetzungen für Verkehrssicherheit – nicht nur zum Schulbeginn», twitterte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch. Auch eine sichere Ausrüstung sei wichtig. Die Polizei erinnerte Verkehrsteilnehmer daran, dass Kinder eine längere Reaktionszeit hätten, Geschwindigkeiten schlecht einschätzen könnten und oft spontan und nicht voraussehbar reagierten. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) übte am ersten Schultag mit Erstklässlern das sichere Überqueren von Straßen.