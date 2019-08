Kölner Ebertplatz bekommt Videoüberwachung

Köln (dpa/lnw) - Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines mutmaßlichen Drogendealers am Kölner Ebertplatz haben dort am Mittwoch die Installationsarbeiten für eine Videoüberwachungsanlage begonnen. Ursprünglich sollten die ersten Masten für die Videokameras bereits am Morgen aufgestellt werden. Bei der Kabelverlegung kam es jedoch zu Problemen, weshalb der Aufbau der Masten sich verzögerte.

Von dpa