Höhepunkt der Borkenkäfer-Plage noch nicht erreicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Borkenkäfer-Plage in Nordrhein-Westfalen hat nach Angaben der Landesregierung zwar jetzt schon ein historisches Ausmaß, aber ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. «Das warme und trockene Wetter befördert aktuell die zweite Borkenkäfer-Generation und verschärft die ohnehin dramatische Situation in den Wäldern», erklärte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch nach einem Treffen der «Task Force Käfer». Dabei handelt es sich um ein Expertengremium unter anderem aus Forstverwaltung, Waldbesitzern und Naturschützern.

Von dpa