Wechsel nach Bremen für Gladbach-Verteidiger Lang möglich

Bremen/Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Rechtsverteidiger Michael Lang steht einem möglichen Wechsel zu Werder Bremen offenbar sehr offen gegenüber. «Von der Konstellation her könnte es eine Möglichkeit sein, weil sie in der Defensive ein paar Ausfälle haben», sagte Lang dem «Express» am Mittwoch. «Auch vom Verein her klingt Bremen sehr gut, Werder kommt sehr sympathisch rüber.» Bremens Sportchef Frank Baumann hatte tags zuvor erklärt, sein Club werde «definitiv» noch einen Außenverteidiger verpflichten.

Von dpa