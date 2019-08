Geduldsprobe für viele Autofahrer in NRW am Donnerstagmorgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstagmorgen stellenweise mehr Zeit einplanen müssen. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von knapp 120 Kilometern im Bundesland. Besonders viel Geduld bräuchten die Autofahrer auf der A42 in Richtung Kamp-Lintfort zwischen Oberhausen-Buschhausen und Duisburg-Beeck: Bei acht Kilometern Stau gebe es hier Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Auf der A57 Richtung Köln sei zwischen Moers-Hülsdonk und dem Kreuz Meerbusch bei zehn Kilometern stockendem Verkehr mit Verzögerungen von etwa 30 Minuten zu rechnen.