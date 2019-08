Wegen der Darstellung von Nacktheit seien auf Facebook unter anderem ein Bild der 30.000 Jahre alten «Venus von Willendorf» und das 1866 entstandene Gemälde «Ursprung der Welt» von Gustave Courbet - es zeigt eine Frau mit geöffneten Schenkeln - gelöscht worden. Facebook sei aber bei weitem nicht der einzige Zensor: So erinnerte das Künstlerkollektiv daran, dass Bürger 2014 in einem offenen Brief die Entfernung des Caravaggio-Gemäldes «Amor als Sieger» gefordert hatten, weil die Darstellung des nackten Jungen «zweifellos der Erregung des Betrachters» diene.