Jugendliche entdeckt Skorpion im Koffer

Anschließend wurde der Skorpion in einen Tierpark gebracht. Der Einsatz am Montag sei reibungslos verlaufen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Der Jugendlichen blieb nur der Schrecken über den Fund. Stiche von Skorpionen sind zwar schmerzhaft, in der Regel für den Menschen aber ungefährlich. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.