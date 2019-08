Polizisten in Zivil verletzt: Wende in Ermittlungen?

Hamm (dpa/lnw) - In den Ermittlungen nach der Attacke auf vier Polizisten in Zivil im Hamm zeichnet sich eine Wende in dem Fall ab: Ein Beamter habe ausgesagt, sie seien von den Angreifern wohl gar nicht als Polizisten erkannt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Donnerstag. Die vier Beamten waren in der Nacht zu Samstag privat und ohne Uniform unterwegs, als sie von bis zu 15 Männern angegriffen und verletzt wurden. Vorausgegangen war ein Gespräch eines 19-Jährigen mit einem der Polizisten, in dem es nach erster Darstellung um eine frühere Begegnung - möglicherweise um ein zurückliegendes Diebstahldelikt - gegangen sein soll.