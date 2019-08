Fahrerflucht mit 15: Stoßstange und Kennzeichen verloren

Lippstadt (dpa/lnw) - Bei den Ermittlungen zu einer Fahrerflucht im westfälischen Lippstadt ist die Polizei dank einer liegen gebliebenen Stoßstange samt Kennzeichen einem 15-Jährigen auf die Spur gekommen. Der Jugendliche soll sich die Schlüssel zum Familienauto genommen und zu einer «Spritztour» mit einem Freund losgefahren sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Rückwärtsfahren sei er dabei so heftig an einen geparkten Wagen gefahren, dass die Stoßstange abfiel.

Von dpa