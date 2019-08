Geldautomat gesprengt: Täter flüchten auf Motorroller

Neuss (dpa/lnw) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Neuss gesprengt und Bargeld erbeutet. Die Summe der Beute blieb Polizeiangaben zufolge zunächst noch unbekannt. Zeugen hatten am frühen Donnerstagmorgen nach der Detonation im Vorraum der Filiale die Polizei verständigt. Demnach seien im Anschluss an die Sprengung zwei Unbekannte mit einem Motorroller geflohen. Laut Polizei sprengten die beiden Männer den Geldautomaten vermutlich mit Gas.

Von dpa