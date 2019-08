Hof-Ausstellung zeigt Skulpturen aus 100 000 Kürbissen

Mechernich (dpa/lnw) - Im Herbst kommt der Kürbis oft in verschiedenen Varianten auf den Teller, in der Eifel findet er sich in den nächsten Wochen in künstlerischer Form wieder: Aus mehr als 100 000 Kürbissen gestalten die Mitarbeiter des Krewelshof Eifel in Mechernich zwölf überlebensgroße Skulpturen. Unter dem Titel «Kürbis beflügelt - die Eifel hebt ab» werden bei der Kürbisschau unter anderem Ufos, Schmetterlinge oder Adler aus verschiedenen Kürbissorten aufgebaut. Vom 1. September bis zum 3. November findet die Schau zum mittlerweile achten Mal statt.

