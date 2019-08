Bundeszuwanderungsrat kritisiert Nationalitäten-Nennung

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat kritisiert die geplante Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen. «Ausländer und Migranten fühlen sich an den Pranger gestellt», sagte der Vize-Vorsitzende Memet Kilic (Grüne) der Zeitung «Die Welt». In der öffentlichen Wahrnehmung gehe es nur noch um Kriminalität. Es werde nicht mehr thematisiert, dass sie Ärzte, Juristen, Ingenieure, Streetworker stellen.

Von dpa