Bis zum 15. Juli registrierten die Ermittler in NRW 3550 Straftaten, bei denen eine Stichwaffe eingesetzt, oder mit ihr gedroht wurde. Von 2020 an sollen Messerangriffe auch bundesweit in der Kriminalstatistik aufgeführt werden. Darauf hatte sich die Innenministerkonferenz verständigt. Bislang wurden sie nicht gesondert erfasst.