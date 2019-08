Schalke vor Verpflichtung von U19-Europameister Juan Miranda

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht vor der Verpflichtung von U19-Europameister Juan Miranda vom FC Barcelona. Nach Informationen der «Bild» kam der 19-Jährige am Donnerstagabend bereits auf dem Flughafen in Düsseldorf an. Der Verteidiger kommt aus der zweiten Mannschaft von Barcelona und soll vom Revierclub für zwei Jahre ausgeliehen werden. Eine Kaufoption für den Spanier soll es nicht geben. Die Transferperiode endet am kommenden Montag.

Von dpa