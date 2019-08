Zum Wochenende Sonne und Schauer erwartet

Essen (dpa/lnw) - Erst trocken, dann regnerisch: Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen wechselhaft. Der Freitag beginnt zunächst mit lockeren Wolken, im Lauf des Tages kommt schwacher Wind aus Südwest dazu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 27 Grad. Auch in der Nacht bleibt es trocken, mancherorts kann Nebel aufkommen.

Von dpa