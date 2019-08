Reifen von Felge gelöst: Wagen kracht auf Rastplatz in Lkw

Erkrath (dpa/lnw) - Schwerer Unfall auf der A3 bei Erkrath in der Nacht zu Freitag: Am Auto eines Mannes (57) aus dem Saarland hatte sich zunächst der vordere linke Reifen von der Felge gelöst. Der 57-Jährige wollte noch auf den Rastplatz Stindertal, in der Auffahrt verlor er laut Polizei aber die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet unter einen geparkten Lkw auf dem Rastplatz. Der Mann wurde schwer verletzt.