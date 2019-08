Brand in Umspannwerk: Stromausfall in großen Teilen Unnas

Unna (dpa/lnw) - Ein Brand in einem Umspannwerk in Unna hat zu einem Stromausfall in großen Teilen der rund 67 000 Einwohner zählenden Stadt geführt. Ein Feuer in einem Umspannwerk der Stadtwerke sei von der Feuerwehr am Freitagmorgen sehr schnell gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Es sei durch den Brand allerdings zu einem weitflächigen Stromausfall gekommen, der große Teile der Innenstadt betroffen habe. Der Stromausfall habe nach ersten Erkenntnissen knapp anderthalb Stunden gedauert. Bis auf einen kleinen Ortsteil sei die Stromversorgung inzwischen wieder hergestellt. «Die Polizei hat mit Lautsprecherdurchsagen die Leute informiert», sagte der Stadtsprecher weiter. Der «Westfälische Anzeiger» berichtete online, dass die Bürger auch über die Warn-App «Nina» informiert worden seien.