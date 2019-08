Grüne: NRW-Landesregierung wollte RWE Rodung ermöglichen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte am Freitag fest, man müsse sich an alle Gesetze halten - auch an das Baugesetz. «Ich finde, wir dürfen in Nordrhein-Westfalen keine rechtsfreien Räume mehr zulassen, auch nicht im Hambacher Forst. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man die Wege gehen, die rechtlich möglich sind.»

Die Landesregierung hatte die umstrittene Räumung mit Brandschutzmängeln und Gefahr für Leib und Leben der Waldbesetzer in den Baumhäusern begründet. Nach der Räumung und während der laufenden Rodungsvorbereitungen von RWE hatte das OVG Münster einen vorläufigen Rodungsstopp verhängt, der weiterhin gilt.