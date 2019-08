Sky zeigt vier Mal Dortmund und einmal Leverkusen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Pay-TV-Sender Sky und der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigen in der Vorrunde der Champions League jeweils zwölf Spiele mit deutscher Beteiligung live. Dabei werden bei Sky vier Spiele von Borussia Dortmund zu sehen sein und eine von Bayer Leverkusen, wie der Sender am Freitag mitteilte. DAZN überträgt in der Gruppenphase auch zwölf Partien, darunter zweimal den BVB und die restlichen fünf Leverkusen-Spiele.

Von dpa