Gladbach in Europa League gegen Rom, Istanbul und Wolfsberg

Monte Carlo (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach spielt in der Gruppe J der Europa League gegen AS Rom, İstanbul Başakşehir und den Wolfsberger AC aus Österreich. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag in Monte Carlo. Der UEFA-Pokal-Sieger von 1975 und 1979 ist erstmals seit 2017 wieder international dabei, damals scheiterten die Borussen im Achtelfinale der Europa League am FC Schalke 04. Zuvor waren sie in der Champions-League-Vorrunde ausgeschieden.

Von dpa