Merkel zum 40-Jährigen: «Wie gut, dass es Cap Anamur gibt!»

Köln (dpa) - Zum 40-jährigen Bestehen von Cap Anamur hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Hilfsorganisation ihre «Hochachtung» ausgedrückt. In einem Grußwort, das am Samstag bei einer Feier in Köln verlesen wurde, sagte sie: «40 Jahre Dienst zur Linderung menschlicher Not - das ist ein Jubiläum, zu dem ich ganz besonders gerne gratuliere!» Es sei «wirklich beeindruckend», was die Cap Anamur-Mitglieder leisteten. «Wie gut, dass es Cap Anamur gibt!»

Von dpa