Samstag zum letzten Mal heiß: Neue Woche startet herbstlich

Essen (dpa/lnw) - Mit einem letzten heißen Tag verabschiedet sich der Hochsommer am Samstag in NRW. In Westfalen und entlang des Rheins seien noch einmal 33 Grad möglich, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes auf Anfrage. Danach wird es pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September verbreitet rund zehn Grad kühler und insgesamt unbeständiger. Auch die neue Woche startet demnach herbstlich.

Von dpa