Plattenhardt bei Hertha zurück in Startelf: Schalke mit Sané

Gelsenkirchen (dpa) - Abwehrspieler Marvin Plattenhardt gibt im Bundesliga-Spiel von Hertha BSC beim FC Schalke 04 sein Comeback nach einer Muskelverletzung. Der 27 Jahre alte Fußball-Profi steht für die Partie am Samstag in Gelsenkirchen erstmals in dieser Liga-Saison im Kader und direkt in der Startelf. Für ihn sitzt Salomon Kalou bei den Berlinern auf der Bank, Maximilian Mittelstädt rückt in die Offensive. Der ebenfalls von einer Muskelverletzung genesene Javairo Dilrosun steht auch wieder im Kader, ist aber zunächst nur Ersatz.

