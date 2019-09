In Köln und Bielefeld sind die meisten E-Autos zugelassen

Köln (dpa/lnw) - Köln und Bielefeld liegen bei der Zulassung von reinen E-Autos in NRW-Großstädten vorn. In Köln waren 820 E-Pkw zum Stichtag 1. Januar 2019 zugelassen, in Bielefeld 706, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht. Dahinter kommen Düsseldorf mit 567 und Dortmund mit 383 zugelassenen E-Autos. In den NRW-Großstädten ab 100 000 Einwohnern hat Recklinghausen mit 54 die wenigsten Zulassungen.

Von dpa