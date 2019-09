Unfall bei Rap-Konzert: Schwerverletzte außer Lebensgefahr

Essen (dpa) - Nach dem Umsturz einer LED-Leinwand bei einem Auftritt der Rapper Casper und Marteria im Ruhrgebiet sind zwei Schwerverletzte außer Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Bei einem Auftritt der beiden Rapper am Essener Baldeneysee waren am Samstagabend Bühnenteile ins Publikum gestürzt, 28 Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen ersten Angaben zufolge schwer. Alle Verletzten wurden in Krankenhäusern versorgt. Die genaue Unglücksursache war am Sonntag noch Gegenstand von Ermittlungen.

Von dpa