Neubau am Sauerland-Museum mit Macke-Ausstellung eröffnet

Arnsberg (dpa/lnw) - Zu den südwestfälischen Wurzeln eines rheinischen Expressionisten: Mit einer Ausstellung des Künstlers August Macke hat das Sauerland-Museum am Sonntag seinen neuen Erweiterungsbau eröffnet. Bis zum 8. Dezember zeigt das Regionalmuseum des Hochsauerlandkreises in dem modernen Gebäude rund 130 Arbeiten des in Meschede geborenen Künstlers. Zu sehen sei ein Querschnitt seines Werkes, der eingebettet sei in den kulturhistorischen Kontext von Mackes Schaffenszeit, betonte die stellvertretende Museumsleiterin Ulrike Schowe.

Von dpa