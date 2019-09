Essen (dpa/lnw) - An den ersten Tagen im September wechseln sich in Nordrhein-Westfalen Sonne und Schauer ab. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen kann es am Montag vor allem im Norden kurze Schauer geben, überwiegend soll es trocken bleiben. Dazu erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 22 Grad.

Von dpa