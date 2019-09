BVB-Aktien rutschen nach Pleite gegen Union ans SDax-Ende

Frankfurt/Main (dpa) - Die Aktien des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund haben sich am Montag nach einer überraschenden Niederlage gegen Union Berlin am Ende des Nebenwerteindex SDax festgesetzt. Mit einem Minus von zuletzt knapp acht Prozent und einem Preis von 9,05 Euro kosteten sie gegen Mittag wieder so viel wie Mitte August. Der hochkarätig besetzte Titelanwärter hatte am Samstag mit 1:3 (1:1) bei dem bislang sieglosen Aufsteiger verloren.

Von dpa