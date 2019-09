Mann überfällt Spielhalle und sagt «Danke»

Plettenberg (dpa/lnw) - Ein Mann mit einem Messer hat eine Spielhalle im Sauerland überfallen und sich danach laut Polizei freundlich bedankt. Der Täter bedrohte zuvor in der Nacht zu Sonntag eine Kassiererin der Spielhalle in Plettenberg (Märkischen Kreis) und erbeutete das Geld aus der Kasse, wie die Polizei am Montag berichtete. Vor seiner Flucht sagte der Mann «Danke» und «Tschüss». Die Polizei suchte den Täter anschließend erfolglos. Laut einer Beschreibung ist er rund 25 Jahre alt. Bei dem Überfall hatte er sich mit einem türkisfarbenen Tuch vor dem Gesicht maskiert.

Von dpa