Mann stürzt von Baugerüst und verliert einen Arm

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf dem Zollverein-Gelände in Essen ist am Montag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stürzte der 34-Jährige von einem Baugerüst und verlor dabei einen Arm. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er operiert werden sollte. Zur genauen Unfallursache konnte der Polizeisprecher am Abend noch nichts sagen.

Von dpa