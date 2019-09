Duisburg (dpa/lnw) - Mit einem Geständnis hat in Duisburg der Prozess um einen tödlichen Gewalt-Exzess begonnen. Der Angeklagte gab am Dienstag zu, einen Bekannten aus Oberhausen im Dezember 2018 über mehrere Tage hinweg immer wieder geschlagen und auch gewürgt zu haben - bis das Opfer nicht atmete. In der Anklage ist von Folter die Rede. Auslöser sollen Beleidigungen gewesen sein. «Er hat meine Ex-Freundin als Hure bezeichnet - da bin ich ausgerastet», sagte der 35-jährige Deutsche zum Prozessauftakt vor dem Duisburger Schwurgericht. Das Opfer war an den Folgen schwerster Knochenbrüche verstorben. Die Anklage lautet auf Mord aus Grausamkeit.